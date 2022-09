Vangelo di oggi 24 Settembre 2022: Lc 9,43b-45 | Video commento (Di sabato 24 settembre 2022) Ascoltiamo il Vangelo di sabato 24 Settembre 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Non capivano queste parole: restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso”. Vicinissima a Gesù, nella Croce, era sua madre. Forse oggi, il giorno che noi la preghiamo, sarà buono chiederle la grazia non di togliere L'articolo Vangelo di oggi 24 Settembre 2022: Lc 9,43b-45 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 24 settembre 2022) Ascoltiamo ildi sabato 24, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Non capivano queste parole: restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso”. Vicinissima a Gesù, nella Croce, era sua madre. Forse, il giorno che noi la preghiamo, sarà buono chiederle la grazia non di togliere L'articolodi24: Lc 9,43b-45proviene da La Luce di Maria.

