Ultime Notizie – Ucraina | Borrell | “Ue prenda sul serio minacce Putin su nucleare”

L'Ue deve prendere sul serio le minacce di Vladimir Putin sul possibile utilizzo di armi nucleari. Lo ha sottolineato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, sottolineando che la guerra in Ucraina è arrivata a una fase "pericolosa", mentre Mosca ha annunciato una mobilitazione parziale e sta tenendo un referendum per annettere il Donbass e le regioni di Kherson e Zaporizhzhia. "Certamente è un momento pericoloso perché l'esercito russo è stato messo in un angolo e la reazione di Putin – minacciando l'uso di armi nucleari – è stata pessima", ha dichiarato Borrell, auspicando una "soluzione diplomatica", che "preservi la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina". Altrimenti, ha messo in guardia, "possiamo finire la ...

