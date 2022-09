Tutela dei lavoratori e dei consumatori | controlli dei carabinieri nel Napoletano

(Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Operazione a largo raggio per idella compagnia di Giugliano che nella grande area a nord di Napoli e a Qualiano hanno effettuato un servizio volto al controllo delle attività commerciali, delle aziende e dei cantieri presenti sul territorio. Obiettivi ladel lavoratore e del consumatore. A Qualiano i militari della locale stazione insieme a quelli del Nas di Napoli hanno controllato diversi bar e in 3 di questi hanno riscontrato violazioni sulle norme igienico-sanitarie. Nel primo bar – che è stato chiuso – ihanno constatato che gli interventi di pulizia sanitaria non erano stati eseguiti e che i bagni non erano utilizzabili. Per l’imprenditore anche la sanzione di mille euro. Nella seconda attività, invece, stessa contestazione per quanto riguarda le pulizie ...

