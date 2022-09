Traffico Roma del 24-09-2022 ore 12:30 (Di sabato 24 settembre 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità rallentamenti a tratti sul grande raccordo a fare nelle due direzioni tra la diramazione Roma sud della Appia code anche sul tattoo Urbano della A24 Roma L’Aquila tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est su quest’ultima file tra la 24 e la Tiburtina verso il sulla Pontina riduzione di carreggiata per lavori tra Tor de’ Cenci via di Decima al momento segnaliamo code ambo le carreggiate a Roma rallentamenti via Muzio Scevola all’altezza di via Camilla altro incidente in via Salaria in corrispondenza di via Prati Fiscali verso la tangenziale est a Circo Massimo concerto in programma alle 21 di stasera dalle 17 chiusure al Traffico in tutta l’area circostante deviazioni per le linee bus concerto anche ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 settembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità rallentamenti a tratti sul grande raccordo a fare nelle due direzioni tra la diramazionesud della Appia code anche sul tattoo Urbano della A24L’Aquila tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est su quest’ultima file tra la 24 e la Tiburtina verso il sulla Pontina riduzione di carreggiata per lavori tra Tor de’ Cenci via di Decima al momento segnaliamo code ambo le carreggiate arallentamenti via Muzio Scevola all’altezza di via Camilla altro incidente in via Salaria in corrispondenza di via Prati Fiscali verso la tangenziale est a Circo Massimo concerto in programma alle 21 di stasera dalle 17 chiusure alin tutta l’area circostante deviazioni per le linee bus concerto anche ...

Ferrovie_IT : #RFI: Linea Alta Velocità Roma – Firenze dalle ore 12:05 traffico ferroviario tornato regolare tra Capena e Gallese… - ilSicilia : #Cronaca #lavori Palermo, conclusi lavoro in via Roma: da lunedì strada riaperta al traffico - VAIstradeanas : 12:14 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ??#Treni - Linea AV Roma Firenze ?Il traffico è rallentato per la presenza di animali tra Gallese e Capena. ??I tr… - LuceverdeRadio : ??#Treni - Linea AV Roma Firenze ?Il traffico è rallentato per la presenza di animali tra Gallese e Capena. ??I tr… -