Super Bowl 2023: Taylor Swift non ci sarà, le popstar in lizza (Di sabato 24 settembre 2022) Ieri diverse testate – tra cui Variety – hanno rivelato che l'artista che sarebbe salita sul palco dell'Halftime Show del Super Bowl 2023 sarebbe stata Taylor Swift. I rumor hanno iniziato a circolare quando la NFL ha rivelato che la Pepsi non sarebbe più stata lo sponsor principale dell'evento e che al suo posto sarebbe subentrata Apple Music. Taylor infatti ha un contratto in esclusiva con la Coca Cola e non avrebbe mai potuto esibirsi in uno spettacolo targato Pepsi. TMZ però poche ore fa ha assicurato che Taylor non si esibirà al prossimo SuperBowl: "I fan di Taylor Swift potrebbero pensare che il loro idolo potrebbe esibirsi al prossimo spettacolo del Super Bowl ...

