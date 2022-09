Non funziona POS Unicredit il 24 settembre per mancato collegamento (Di sabato 24 settembre 2022) Non funziona il POS Unicredit oggi 24 settembre per mancato collegamento (nonostante ci sia tutta la linea possibile). I pagamenti risultano bloccate, sia con i bancomat che con le carte di credito. Il servizio clienti pare non raggiungibile, probabilmente perché è sabato ed il personale lavorerà a ranghi ridotti, o comunque perché subissato da richiesta da parte di clienti in panne (a giusta ragione). Il numero verde dell’istituto bancario stenta a rispondere stamane 24 settembre: non funziona il POS Unicredit, che continua a restituire sempre lo stesso errore ‘transazione negata per mancanza di collegamento‘, al netto del fatto che la linea apparentemente funzioni correttamente e nonostante i ripetuti riavvii degli apparecchi da ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Nonil POSoggi 24per(nonostante ci sia tutta la linea possibile). I pagamenti risultano bloccate, sia con i bancomat che con le carte di credito. Il servizio clienti pare non raggiungibile, probabilmente perché è sabato ed il personale lavorerà a ranghi ridotti, o comunque perché subissato da richiesta da parte di clienti in panne (a giusta ragione). Il numero verde dell’istituto bancario stenta a rispondere stamane 24: nonil POS, che continua a restituire sempre lo stesso errore ‘transazione negata per mancanza di‘, al netto del fatto che la linea apparentemente funzioni correttamente e nonostante i ripetuti riavvii degli apparecchi da ...

