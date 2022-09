Lotta alla ‘prepotenza stradale’, rimossi paletti e transenne (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A Napoli, nel quartiere Avvocata, i Carabinieri della stazione San Giuseppe insieme al personale ufficio rimozione veicoli della polizia locale hanno effettuato un servizio a largo di controllo del territorio. Durante le operazioni i militari hanno rimosso e sequestrato 29 scooter e 9 auto parcheggiate in strada da tempo non assicurate. Nel mirino anche i simboli della ‘prepotenza stradale’ con la rimozione di paletti e transenne messi in via Correa per “occupare” uno spazio pubblico rendendolo abusivamente privato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A Napoli, nel quartiere Avvocata, i Carabinieri della stazione San Giuseppe insieme al personale ufficio rimozione veicoli della polizia locale hanno effettuato un servizio a largo di controllo del territorio. Durante le operazioni i militari hanno rimosso e sequestrato 29 scooter e 9 auto parcheggiate in strada da tempo non assicurate. Nel mirino anche i simboli dellacon la rimozione dimessi in via Correa per “occupare” uno spazio pubblico rendendolo abusivamente privato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

