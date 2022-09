LIVE – Foggia-Pescara 0-4, Serie C 2022/2023: girone C (DIRETTA) (Di sabato 24 settembre 2022) Alle 20:30 di sabato 23 settembre il Foggia sfiderà il Pescara in uno scontro tra grande piazze del girone C di Serie C. Una sfida sentitissima e che vede le due squadre con rispettivamente 4 e 9 punti in classifica. Quale sarà il risultato finale della partita? Scopriamolo insieme a partire dal fischio d’inizio. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Foggia-Pescara 0-3 (43? Lescano, 55? Milani, 78? Kraja) 85? – 0-4: Vergani. 78? – Chiusa definitivamente la partita. 0-3 firmato da Kraja. 77? – Pescara in pieno controllo del match. Succede poco in questo finale di gara. 66? – Sempre peggio per il Foggia: Di Pasquale espulso per un fallo bruttissimo su Cuppone, costretto al cambio. 64? – Fischi ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Alle 20:30 di sabato 23 settembre ilsfiderà ilin uno scontro tra grande piazze delC diC. Una sfida sentitissima e che vede le due squadre con rispettivamente 4 e 9 punti in classifica. Quale sarà il risultato finale della partita? Scopriamolo insieme a partire dal fischio d’inizio. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-3 (43? Lescano, 55? Milani, 78? Kraja) 85? – 0-4: Vergani. 78? – Chiusa definitivamente la partita. 0-3 firmato da Kraja. 77? –in pieno controllo del match. Succede poco in questo finale di gara. 66? – Sempre peggio per il: Di Pasquale espulso per un fallo bruttissimo su Cuppone, costretto al cambio. 64? – Fischi ...

