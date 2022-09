LIVE Berrettini-Auger-Aliassime 1-2, Laver Cup 2022 in DIRETTA: dominano i servizi in avvio di match (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Fuori la risposta di Auger-Aliassime: ancora chance per il 2-2. 40-40 Si alza troppo il rovescio difensivo in back di Berrettini. 40-30 Bella prima al centro e possibilità per il 2-2. 30-30 Gran corsa in avanti di Auger-Aliassime che trafigge Berrettini con il recupero incrociato. 30-15 Prima vincente per Berrettini. 15-15 Attacca con il dritto Berrettini e poi copre bene la rete con la volée stoppata in diagonale. 0-15 Vola via lo slice di rovescio di Berrettini. 2-1 Auger-Aliassime. Un’altra prima vincente e il canadese guida nel primo set. 40-15 Sbaglia con il dritto Auger-Aliassime sul ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Fuori la risposta di: ancora chance per il 2-2. 40-40 Si alza troppo il rovescio difensivo in back di. 40-30 Bella prima al centro e possibilità per il 2-2. 30-30 Gran corsa in avanti diche trafiggecon il recupero incrociato. 30-15 Prima vincente per. 15-15 Attacca con il drittoe poi copre bene la rete con la volée stoppata in diagonale. 0-15 Vola via lo slice di rovescio di. 2-1. Un’altra prima vincente e il canadese guida nel primo set. 40-15 Sbaglia con il drittosul ...

Eurosport_IT : Grande sorpresa nel Day 2 della #LaverCup ?? Doppio incontro per il nostro Matteo #Berrettini: prima in singolare co… - partidosonline5 : Berrettini vs Auger Aliassime en directo HD (Enlaces Eurosport ????) Berrettini vs Auger Aliassime live in HD - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis Tutto pronto per il debutto di #Berrettini in #LaverCup contro #AugerAliassime e per la… - GTSOCCERLive1 : Berrettini vs Auger Aliassime/ Live streaming Matteo #Berrettini #AugerAliassime | #LaverCup 2022 - zazoomblog : LIVE Berrettini-Auger-Aliassime Laver Cup 2022 in DIRETTA: il romano debutta al posto di Federer! - #Berrettini-Au… -