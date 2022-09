Laver Cup 2022: tutti i partecipanti di Team Europe e Team World (Di sabato 24 settembre 2022) Tre giorni di grande tennis in quel di Londra, che dopo cinque anni torna ad ospitare la Laver Cup per l’edizione 2022. Il focus ovviamente non può che essere su Roger Federer, all’ultima apparizione da professionista. Ma ecco di seguito tutti i nomi di coloro che faranno parte delle due squadre chiamate ad affrontarsi. PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO Team Europe (Capitano: Bjorn Borg): Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud. Riserva: Matteo Berrettini Team World (Capitano: John McEnroe): Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Diego Schwartzman Alex de Minaur, Jack Sock. Riserva: Tommy Paul SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Tre giorni di grande tennis in quel di Londra, che dopo cinque anni torna ad ospitare laCup per l’edizione. Il focus ovviamente non può che essere su Roger Federer, all’ultima apparizione da professionista. Ma ecco di seguitoi nomi di coloro che faranno parte delle due squadre chiamate ad affrontarsi. PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO(Capitano: Bjorn Borg): Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud. Riserva: Matteo Berrettini(Capitano: John McEnroe): Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Diego Schwartzman Alex de Minaur, Jack Sock. Riserva: Tommy Paul SportFace.

