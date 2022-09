Inchiesta Onu: "in Ucraina crimini di guerra russi" (Di sabato 24 settembre 2022) La guerra si accompagna sempre agli orrori ma le atrocita' commesse dai soldati russi in Ucraina, teatro dell'operazione speciale per "liberare il popolo dal regime nazista", evocano una brutalita' ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) Lasi accompagna sempre agli orrori ma le atrocita' commesse dai soldatiin, teatro dell'operazione speciale per "liberare il popolo dal regime nazista", evocano una brutalita' ...

