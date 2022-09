Ginnastica artistica, l’Italia batte la Turchia. Patron trionfa davanti a Macchiati, torna Macchini. Sarrugerio e Dotti infortunatii (Di sabato 24 settembre 2022) l’Italia ha battuto la Turchia in un incontro amichevole di Ginnastica artistica maschile che è andato in scena a Istanbul. La nostra Nazionale si è imposta nella gara a squadre con il punteggio complessivo di 242.133, precedendo di otto decimi i padroni di casa (241.300). Erano assenti i Moschettieri che un mese fa conquistarono la medaglia d’argento agli Europei di Monaco, ora ci si sta preparando per i Mondiali che si disputeranno tra un mese a Liverpool. Purtroppo bisogna fare i conti con l’infortunio di Marco Sarrugerio: sulla prima diagonale al corpo libero, al termine del teso doppio raccolto avanti, è stato costretto a fermarsi e ora dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Ko anche Andrea Dotti, uscito malconcio dal contatto tra le due ginocchia durante un salto al ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022)ha battuto lain un incontro amichevole dimaschile che è andato in scena a Istanbul. La nostra Nazionale si è imposta nella gara a squadre con il punteggio complessivo di 242.133, precedendo di otto decimi i padroni di casa (241.300). Erano assenti i Moschettieri che un mese fa conquistarono la medaglia d’argento agli Europei di Monaco, ora ci si sta preparando per i Mondiali che si disputeranno tra un mese a Liverpool. Purtroppo bisogna fare i conti con l’infortunio di Marco: sulla prima diagonale al corpo libero, al termine del teso doppio raccolto avanti, è stato costretto a fermarsi e ora dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Ko anche Andrea, uscito malconcio dal contatto tra le due ginocchia durante un salto al ...

Giulietta077 : RT @xsemprefamosa: Danza, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, calcio, basket, pugilato ecc ecc per qualsiasi sport serve un’alimentaz… - bebravebehappy1 : RT @xsemprefamosa: Danza, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, calcio, basket, pugilato ecc ecc per qualsiasi sport serve un’alimentaz… - beavendraminita : RT @xsemprefamosa: Danza, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, calcio, basket, pugilato ecc ecc per qualsiasi sport serve un’alimentaz… - GiulioDaprela : @Scazzaturo Io propongo la Federazione Italiana Ginnastica Artistica - FebyTH : RT @xsemprefamosa: Danza, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, calcio, basket, pugilato ecc ecc per qualsiasi sport serve un’alimentaz… -