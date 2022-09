È in Pakistan, ma nessuno lo cerca Vive (a casa sua) sotto falso nome - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 24 settembre 2022) L'ambasciata in Italia si era detta disponibile all'estradizione di Shabbar Abbas. Manca l'accordo ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) L'ambasciata in Italia si era detta disponibile all'estradizione di Shabbar Abbas. Manca l'accordo ...

È in Pakistan, ma nessuno lo cerca Vive (a casa sua) sotto falso nome QUOTIDIANO NAZIONALE È in Pakistan, ma nessuno lo cerca Vive (a casa sua) sotto falso nome L’ambasciata in Italia si era detta disponibile all’estradizione di Shabbar Abbas. Manca l’accordo diplomatico ... Il padre di Saman in un’intercettazione: «L’abbiamo ammazzata» Shabbar Abbas e sua moglie sono ancora latitanti in Pakistan. «L’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore. Non me ne frega nulla di nessuno». A febbraio inizia il processo ... L’ambasciata in Italia si era detta disponibile all’estradizione di Shabbar Abbas. Manca l’accordo diplomatico ...Shabbar Abbas e sua moglie sono ancora latitanti in Pakistan. «L’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore. Non me ne frega nulla di nessuno». A febbraio inizia il processo ...