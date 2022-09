Colombo | “Mi ispiro a lui!” | poi la risposta sul Milan

Leggi su rompipallone

(Di sabato 24 settembre 2022) Durante la sessione estiva di calciomercato, ilha ceduto in prestito al Lecce l’attaccante italiano classe 2002, Lorenzo. Il calciatore, dopo aver collezionato 11 presenze condite da un gol con la maglia rossonera, si è trasferito in Puglia dove sta trovando spazio e ottime prestazioni.intervistaIn un’intervista rilasciata per La Gazzetta dello Sport,ha speso parole d’amore verso il club che lo ha cresciuto: “Ilè stato sempre casa mia, ho fatto tutta la trafila fino alla prima squadra. Ilmi ha cresciuto come giocatore e come persona, e lo sento ancora parte di me”. Successivamente, il giovane attaccante italiano si è soffermato anche sulla nuova esperienza con la maglia del Lecce e sugli obiettivi ...