Chi è Nicole Daza | la moglie di Marcell Jacobs

Nicole Daza è la moglie che ha rapito il cuore del velocista Marcell Jacobs. I due si sono incontrati nel 2018 e da quel momento, quasi con un colpo di fulmine, è iniziata la loro storia d'amore. Purtroppo sulla vita di Nicole non si hanno molte notizie, se non che lavorava come dipendente all'Outlet di Serravalle, tanto è vero che le prime fasi della relazione con lo sportivo si sono consumate al Nord Italia, non dimentichiamo infatti che l'atleta è cresciuto a Desenzano del Garda. Nicole ha una sorella, Francesca, anche lei fidanzata e mamma di due bambini. Di recente si è trasferita a Roma per stare accanto al suo compagno e crescere i suoi figli. L'oro olimpico dei 100 metri di atletica – recente vincitore anche di quello europeo – si è unito alla sua ...

