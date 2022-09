Calcio Napoli | Raspadori si esalta anche in Nazionale e affonda l’Inghilterra

Leggi su 2anews

(Di sabato 24 settembre 2022) L’attaccante delbatte Pope con un gran tiro a giro e conferma il suo ottimo momento di forma: gli Azzurri tornano in corsa per un posto alle Finals. Con un secondo tempo di spessore, l`Italia si aggiudica il match di Nations League contro l`Inghilterra per 1-0 e torna in corsa per un posto