Atletico – Real Madrid | Svelano gli insulti nei confronti di Vinicius e del Real Madrid nel derby (Di sabato 24 settembre 2022) La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito Sport: 22/09/2022 Agire alle 17:59 est La Liga ha emesso una nota informativa con alcuni insulti emessi durante il duello tra Atlético e Real Madrid LaLiga registra fino a 24 incidenti durante la partita La Liga è consapevole degli insulti e delle imprecazioni che sono state fatte durante il derby tra Atlético e Real Madrid, dove tutta l'attenzione è stata concentrata sulla figura di Vinicius. L'ente, come assicura in una nota informativa, "invia ogni settimana una lettera di reclamo al Comitato per la concorrenza della RFEF e alla Commissione Antiviolenza con quelle canzoni che ...

