Ultime Notizie – Ucraina, Cina a Kiev: "Integrità territoriale va rispettata" (Di venerdì 23 settembre 2022) L'Integrità territoriale dell'Ucraina va rispettata. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi al capo della diplomazia di Kiev Dmytro Kuleba nel giorno in cui si aprono le urne per i referendum nelle zone occupate dai russi in Ucraina. "La Cina si è sempre impegnata a promuovere i colloqui di pace" e non ha "mai intenzione di aggiungere benzina sul fuoco, non approfitta mai della situazione per i propri interessi", ha detto Wang come riportano i media cinesi.

