Tommaso Zorzi dà un consiglio ad Attilio Romita (in modalità "paranoia"): ecco quale (Di venerdì 23 settembre 2022) Attilio Romita è convinto che Alfonso Signorini lo stia sabotando. Dopo (ma anche durante) la seconda puntata in diretta del Grande Fratello Vip, il mezzobusto della TV ha "accusato" la produzione. Tommaso Zorzi, chiamato in causa, è intervenuto (ironicamente) su Twitter. Tommaso Zorzi dà un consiglio ad Attilio Romita "Ora vado a dormire come faceva... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

tommaso_zorzi : Finita anche la seconda, ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie a tutti ?? #TailorMade - tommaso_zorzi : Funziona. Provato sulla mia pelle. Consiglio anche qualche minaccia di uscita. - tommaso_zorzi : E quando normalizzeremo anche le gonne per gli uomini io sarò pronto a farci una prova tecnica a #TailorMade - EliiiLuc : @tommaso_zorzi Tu non sai come abbiamo passato una notte qui tutti svegli perché tu avevi deciso di fare il panico… - _giogioooooo_ : RT @pe__1985: Attilio: 'Ora vado a dormire come faceva Tommaso Zorzi così magari mi cagano in puntata' É ON FIRE ?????????? #gfvip -