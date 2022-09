“Stefano!”: serata evento per ricordare Stefano D’Orazio (Di venerdì 23 settembre 2022) Domenica 25 settembre all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma si terrà “Stefano!”, una serata speciale in memoria di Stefano D’Orazio, a distanza di due anni dalla sua scomparsa. A ricordarlo i suoi immancabili amici e colleghi di sempre: Roby Facchinetti, Red Canzian, Riccardo Fogli e Dodi Battaglia che, insieme a Stefano, hanno segnato la storia della musica italiana con brani indimenticabili che hanno emozionato intere generazioni. Special guest della serata Fiorello,che omaggerà il grande artista e manager con la spontaneità che lo contraddistingue e che da sempre arriva dritta al cuore del pubblico. Tra gli ospiti d’eccezione a ricordare D’Orazio ci sarà anche il pianista jazz Danilo Rea, l’attore ... Leggi su zon (Di venerdì 23 settembre 2022) Domenica 25 settembre all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma si terrà “”, unaspeciale in memoria di, a distanza di due anni dalla sua scomparsa. A ricordarlo i suoi immancabili amici e colleghi di sempre: Roby Facchinetti, Red Canzian, Riccardo Fogli e Dodi Battaglia che, insieme a, hanno segnato la storia della musica italiana con brani indimenticabili che hanno emozionato intere generazioni. Special guest dellaFiorello,che omaggerà il grande artista e manager con la spontaneità che lo contraddistingue e che da sempre arriva dritta al cuore del pubblico. Tra gli ospiti d’eccezione aci sarà anche il pianista jazz Danilo Rea, l’attore ...

