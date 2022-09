Sos bollette, le app per risparmiare e che funzionano (Di venerdì 23 settembre 2022) L'inverno in arrivo fa paura agli italiani, perché tra inflazione e impennata del costo dell'energia si prospettano bollette salate. Chissà se qualcuno opterà per le docce di coppia o la rinuncia al riscaldamento, di sicuro c'è però che rispetto al passato bisognerà fare più attenzione alle abitudini e alle modalità di utilizzo degli elettrodomestici, così da limitare i danni. Al di là di aiuti governativi, come il Bonus sociale luce e gas circoscritto a chi ha un Isee sotto i 12.000 euro e quello da 150 euro destinato a chi ha un reddito inferiore ai 20.000 euro, un potenziale rimedio può arrivare dalle applicazioni antispreco. Quelle cioè che consentono di monitorare i consumi energetici e regolarsi di conseguenza per alleggerire la bolletta, ma anche le app che aiutano a risparmiare aiutandoti a trovare le tariffe migliori o comunque più adeguate ... Leggi su panorama (Di venerdì 23 settembre 2022) L'inverno in arrivo fa paura agli italiani, perché tra inflazione e impennata del costo dell'energia si prospettanosalate. Chissà se qualcuno opterà per le docce di coppia o la rinuncia al riscaldamento, di sicuro c'è però che rispetto al passato bisognerà fare più attenzione alle abitudini e alle modalità di utilizzo degli elettrodomestici, così da limitare i danni. Al di là di aiuti governativi, come il Bonus sociale luce e gas circoscritto a chi ha un Isee sotto i 12.000 euro e quello da 150 euro destinato a chi ha un reddito inferiore ai 20.000 euro, un potenziale rimedio può arrivare dalle applicazioni antispreco. Quelle cioè che consentono di monitorare i consumi energetici e regolarsi di conseguenza per alleggerire la bolletta, ma anche le app che aiutano aaiutandoti a trovare le tariffe migliori o comunque più adeguate ...

SettenewsWeb : Che siano parrocchie grandi o parrocchie piccole non fa differenza: l'aumento dei costi di elettricità e gas si sta… - peppemanzo : RT @GrSociale: ?? #AdAltaVelocità - #carobollette, le mani di #usura e dei #clan su commercianti e imprenditori: ??? parla @luigicuomo, presi… - GrSociale : ?? #AdAltaVelocità - #carobollette, le mani di #usura e dei #clan su commercianti e imprenditori: ??? parla… - Ag_RiverFlash : ENERGIA: UECOOP, +166% CARO BOLLETTE IN RSA, SOS ANZIANI SONO 300MILA GLI OSPITI DELLE RESIDENZE IN TUTTA ITALIA - Agricolae1 : #Energia, #Uecoop: +166% caro bollette in Rsa, sos anziani -