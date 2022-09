Perché la donna ha più difficoltà a raggiungere l’orgasmo? (Di venerdì 23 settembre 2022) Nonostante la rivoluzione sessuale e culturale che ha travolto la società contemporanea negli ultimi decenni, l'orgasmo è ancora oggi considerato “roba” da uomini. Si fa fatica a parlarne in ... Leggi su today (Di venerdì 23 settembre 2022) Nonostante la rivoluzione sessuale e culturale che ha travolto la società contemporanea negli ultimi decenni, l'orgasmo è ancora oggi considerato “roba” da uomini. Si fa fatica a parlarne in ...

Tg3web : Nelle città iraniane si estendono le proteste per Mahsa Amini, la donna morta dopo essere stata fermata dalla cosid… - adrianobiondi : Ieri Calenda a #mezzorainpiu aveva espressamente detto che loro non avrebbero fatto nomi, perché sono garantisti ne… - fanpage : Un articolo mette in dubbio la versione della presunta vittima di molestie, scandagliandone la vita privata e sbatt… - king_del_trash : Bello il discorsino di George, l'importante è che poi non continui con le nomination 'nomino X uomo perchè ha pesta… - paolosaletti1 : RT @MarcoFinizio74: Ho scoperto che mia madre 80enne voterà #Terzopolo, perché le sembra attento ai giovani e alla scuola...che donna merav… -