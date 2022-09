Paolo Isotta | l' intransigente musicale

(Di venerdì 23 settembre 2022) A un anno dalla scomparsa, nel generale appiattimento della cultura la figura di questo critico spicca più che mai. Geniale, controcorrente, beffardo: ha pagato caro il suo rifiuto del compromesso (alla Scala è stata anche «persona non gradita»), ma non ha mai rinunciato alla libertà di pensiero. Li univano varie cose. L’essere quasi coetanei (lui era un po’ più grande): l’essere precoci; l’essere impertinenti; l’essere vanitosi; l’essere innamorati della letteratura. Ma un destino singolare ci avrebbe unito davanti alla storia, nella valutazione limpida, improvvisa, fulminante di Franco Cordelli che ci proiettò direttamente nella letteratura. Era forse il 1989: «Credo che dell’autentica letteratura - nel senso di sintomo di un rinnovamento della percezione - si sia letta nei saggi di criticadie nelle prime ...

panorama_it : A un anno dalla scomparsa, nel generale appiattimento della cultura la figura di questo critico spicca più che mai.… - Sabry09439578 : @PAOLO30158591 @isotta_m Si ?????? buongiorno Paolo????? -

Corriere del Mezzogiorno

... Ferzan Ozpetek, Lina Sastri, The Jackal, Manetti Bros, Giampaolo Morelli, Andrea Sannino, Alessandro Siani, Salvatore Esposito, Aldo Masullo, Gerardo Marotta, Jorit, Clementino,, ...... Ferzan Ozpetek, Lina Sastri, The Jackal, Manetti Bros, Giampaolo Morelli, Andrea Sannino, Alessandro Siani, Salvatore Esposito, Aldo Masullo, Gerardo Marotta, Jorit, Clementino,, ... Storia di Eugenio, il clochard che nella vita precedente fu amico di Isotta e Buttafuoco Il premio sarà presentato dal direttore artistico Gianni Simioli con Franco Ricciardi, Simona Boo e Vincenzo Comunale il 27 settembre alle 21 al Teatro San Ferdinando ...Per Paolo Isotta, critico caustico e geniale musicologo, dopo Haydn e Mozart il più grande operista della seconda metà del Settecento è stato Giovanni Paisiello, nato a ...