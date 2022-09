Non decolla l’iPhone 14, Apple rivede produzione (Di venerdì 23 settembre 2022) Non sembrano proprio voler prendere quota le vendite degli iPhone 14, ovvero del modello standard dei melafonini di questo 2022. Di contro a quella che sembra essere una buona domanda per gli esemplari Pro top di gamma di questo autunno, la variante meno accessoriata non sta riscuotendo l’aspettato successo. Ne è una riprova il fatto che, secondo alcune fonti, proprio Apple sarebbe pronta a tagliarne la produzione fin da subito. Ecco quanto trapelato nelle ultimissime ore: secondo alcuni dipendenti della catena di approvvigionamento interpellati da ITHome, la Foxconn sarebbe stata incaricata di smantellare ben 5 catene di produzione dedicate finora proprio agli iPhone 14 standard. Stiamo parlando di quella che dovrebbe essere la strategia imposta al più importante fornitore di Apple e dunque è impossibile non dare ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Non sembrano proprio voler prendere quota le vendite degli iPhone 14, ovvero del modello standard dei melafonini di questo 2022. Di contro a quella che sembra essere una buona domanda per gli esemplari Pro top di gamma di questo autunno, la variante meno accessoriata non sta riscuotendo l’aspettato successo. Ne è una riprova il fatto che, secondo alcune fonti, propriosarebbe pronta a tagliarne lafin da subito. Ecco quanto trapelato nelle ultimissime ore: secondo alcuni dipendenti della catena di approvvigionamento interpellati da ITHome, la Foxconn sarebbe stata incaricata di smantellare ben 5 catene didedicate finora proprio agli iPhone 14 standard. Stiamo parlando di quella che dovrebbe essere la strategia imposta al più importante fornitore die dunque è impossibile non dare ...

