Milan nel panico, crac-Maignan e Tonali: fino a quando restano fuori (Di venerdì 23 settembre 2022) Ahi Milan, l'infermeria piano piano si sta riempiendo. Dopo Theo Hernandez, tornato dalla Francia con uno stiramento del muscolo lungo adduttore destro, ora anche Mike Maignan fa preoccupare. Il portiere transalpino, titolare nella sfida tra Francia e Austria in Nations League, è stato sostituito all'intervallo per un problema muscolare accusato al polpaccio sinistro. Al suo posto è entrato Areola, mentre il numero uno rossonero tornerà a Milano oggi, venerdì 23 settembre, e sarà sotto osservazione dei medici del Milan. Maignan dunque salterà sicuramente la sfida di domenica contro la Danimarca. Anche Tonali preoccupa il Milan Per Stefano Pioli quella di giovedì è dunque stata una giornata tesa, dato che il tecnico di Parma ha fatto i conti anche col problema ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Ahi, l'infermeria piano piano si sta riempiendo. Dopo Theo Hernandez, tornato dalla Francia con uno stiramento del muscolo lungo adduttore destro, ora anche Mikefa preoccupare. Il portiere transalpino, titolare nella sfida tra Francia e Austria in Nations League, è stato sostituito all'intervallo per un problema muscolare accusato al polpaccio sinistro. Al suo posto è entrato Areola, mentre il numero uno rossonero tornerà ao oggi, venerdì 23 settembre, e sarà sotto osservazione dei medici deldunque salterà sicuramente la sfida di domenica contro la Danimarca. Anchepreoccupa ilPer Stefano Pioli quella di giovedì è dunque stata una giornata tesa, dato che il tecnico di Parma ha fatto i conti anche col problema ...

AntoVitiello : ?? Serata storta per il #Milan: sconfitta immeritata. Due traverse e tante occasioni fallite, partita in cui i rosso… - DAZN_IT : Immagina crescere nel Milan, tornare e segnare in Champions ? Serata da sogno per i rossoneri e per Pobega ?? #UCL… - AntoVitiello : ???#Dest in conferenza: 'Il #Milan è una grande opportunità. Club storico. Posso giocare a destra e sinistra, la mia… - RRock_R6 : @LeoDaVenezia @nicolo220 @marifcinter Chala gioca molto meglio di quando stava al Milan nel suo ruolo, pagato 0, nu… - lamescolanza : Cyberoo S.p.A. (Veronica Leonardi, nella foto, Executive Board Member e IR di Cyberoo), Pmi innovativa quotata sull… -