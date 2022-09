Mancini: «Abbiamo battuto una delle nazionali più forti al mondo» (Di venerdì 23 settembre 2022) . Le parole del ct azzurro Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Rai al termine del match vinto contro l’Inghilterra. Ecco le parole del ct dell’Italia: VITTORIA – «E’ importantissimo perché ci lascia tranquilli per le teste di serie per il sorteggio e poi perché Abbiamo la possibilità di arrivare prima nel girone. E Abbiamo battuto l’Inghilterra che è una delle nazionali più forti del mondo». DIFESA A 3 – «Come ho detto ieri: non conta il sistema di gioco. Conta la personalità che ha una squadra, la voglia di attaccare e stare alta. E’ chiaro che Abbiamo delle difficoltà oggettive perché Abbiamo dei ragazzi giovani che non hanno l’esperienza delle altre ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) . Le parole del ct azzurro Robertoha parlato ai microfoni della Rai al termine del match vinto contro l’Inghilterra. Ecco le parole del ct dell’Italia: VITTORIA – «E’ importantissimo perché ci lascia tranquilli per le teste di serie per il sorteggio e poi perchéla possibilità di arrivare prima nel girone. El’Inghilterra che è unapiùdel». DIFESA A 3 – «Come ho detto ieri: non conta il sistema di gioco. Conta la personalità che ha una squadra, la voglia di attaccare e stare alta. E’ chiaro chedifficoltà oggettive perchédei ragazzi giovani che non hanno l’esperienzaaltre ...

