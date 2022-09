"La sopravvivenza fisica dell'Europa non è certa": l'incubo del generale Bertolini (Di venerdì 23 settembre 2022) "Il rischio nucleare c'è sempre stato, ma ora aumenta ancora di più": a lanciare l'allarme dopo il discorso di Putin è il generale Marco Bertolini. Che, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha spiegato: "In Ucraina la Russia ha obiettivi che percepisce come vitali per la propria sicurezza e non si concederà di perdere la Crimea o il contatto col Mar Nero". Secondo l'ex comandante del Comando operativo del vertice interforze e della Brigata Folgore, ciò che spaventa di più è l'incertezza: "È possibile tutto, ecco cosa fa diventare pericoloso questo momento". Gli scenari, però, potrebbero essere due, a suo avviso. Il primo è quello di un "Afghanistan europeo", con un conflitto che andrà avanti per anni; il secondo invece prevede un'escalation, se le parti coinvolte decideranno di rinunciare a qualsiasi tipo di tregua. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) "Il rischio nucleare c'è sempre stato, ma ora aumenta ancora di più": a lanciare l'allarme dopo il discorso di Putin è ilMarco. Che, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha spiegato: "In Ucraina la Russia ha obiettivi che percepisce come vitali per la propria sicurezza e non si concederà di perdere la Crimea o il contatto col Mar Nero". Secondo l'ex comandante del Comando operativo del vertice interforze ea Brigata Folgore, ciò che spaventa di più è l'incertezza: "È possibile tutto, ecco cosa fa diventare pericoloso questo momento". Gli scenari, però, potrebbero essere due, a suo avviso. Il primo è quello di un "Afghanistan europeo", con un conflitto che andrà avanti per anni; il secondo invece prevede un'escalation, se le parti coinvolte decideranno di rinunciare a qualsiasi tipo di tregua. Il ...

