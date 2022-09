I gelati ispirati a Roger Federer

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ebbene, ci siamo: il 23 settembre 2022 la leggenda del tennis- 41 anni, 22 di carriera, 20 Slam, 1.500 partite nel circuito Atp - gioca la sua ultima partita a Londra, nel doppio della Laver Cup con il rivale di sempre Rafael Nadal, che inizierà subito dopo la sfida tra Murray e De Minaur fissata per le ore 20. La partita sarà visibile sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, e in streaming su Discovery+, Eurosport Player e Dazn. Chi vive a Milano potrà celebrare l'epilogo di questa bellissima storia di sport anche con un gelato dedicato al grande campione, una limited edition disponibile proprio dal 23 settembre (al 30 ottobre) e firmata Gusto 17, pregiata gelateria artigianale presente anche al bistellato Vòce Aimo e Nadia . IlICE, nato da un’idea di Rossella De Vita - tra i Founder di Gusto 17 e appassionata del ...

Youmark

... che vede il frutto protagonista della cucina con dolci, miele, marmellate eal gusto di ... ma prevede anche una rievocazione storica con eventi e spettacoliall'epoca medievale del ...Se in linea generale iai cocktail non sono una novità assoluta " la stessa Cinzia Otri propone da qualche tempo gusti estivi come il Mojito - in questo caso gli artefici del progetto ... Con Roger c'è più gusto, arriva una Limited Edition di gelati ispirati al leggendario tennista svizzero - YM! Nel giorno della sua ultima partita, Gusto 17 celebra Roger Feder con una limited edition di tre gelati ispirati al grande tennista svizzero ...Roger Federer, una delle più grandi leggende del tennis e dello sport mondiale, ha annunciato il suo ritiro all’età di 41 anni, dopo 20 Slam, 1500 partite nel circuito Atp e 22 anni di carriera. Un’ i ...