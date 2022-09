Fridays for future e il voto,in piazza per clima in 70 città (Di venerdì 23 settembre 2022) L'Italia c'è al nuovo sciopero globale per il clima indetto in tutto il mondo dal movimento Fridays for future. Sono oltre 70 le città italiane che ospitano manifestazioni, da Alessandria a Voghera ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) L'Italia c'è al nuovo sciopero globale per ilindetto in tutto il mondo dal movimentofor. Sono oltre 70 leitaliane che ospitano manifestazioni, da Alessandria a Voghera ...

Agenzia_Ansa : I ragazzi di Fridays for future oggi scendono in piazza in 70 città italiane, in occasione dello sciopero per il cl… - matteotti_g : RT @cgilnazionale: Dietro lo striscione ‘#Pace, #Lavoro, #Clima’ la #Cgil sfila al corteo romano promosso dai Fridays for Future in occasio… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: I ragazzi di Fridays for future oggi scendono in piazza in 70 città italiane, in occasione dello sciopero per il clima ch… - annamasera : RT @GdB_it: Fridays For Future Brescia, il 23 settembre sciopero per il clima - RsaCgilNapoli : RT @cgilnazionale: Dietro lo striscione ‘#Pace, #Lavoro, #Clima’ la #Cgil sfila al corteo romano promosso dai Fridays for Future in occasio… -