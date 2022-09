“Faccio un macello”. GF Vip, Luca Salatino non prende bene le avances di Elenoire: lo scontro a notte fonda (Di venerdì 23 settembre 2022) Luca Salatino tronca sul nascere con Elenoire Ferruzzi. Il giovane, da cui ci si aspetta molto in questo GF Vip 7, è venuto a scoprire, probabilmente in diretta, durante uno di quei filmati ironici che fanno vedere ai concorrenti, che Elenoire si stava davvero invaghendo di lui. Insomma, scherzi a parte, il ragazzo non ci è rimasto proprio benissimo. Le cose però si sono un po’ infuocate, intorno alle 3:30 del mattino. Ad un tratto, Luca Salatino ha sbottato contro Elenoire Ferruzzi che lo ha accusato di “avergliela fatta credere“. Ricordiamo che le persone sono in quella casa da soli tre giorni e incredibilmente ci sono già dinamiche di questo genere. Si può parlare di “invaghimento” dopo appena tre giorni? Sembra una follia ma è tutto vero. In effetti, nel corso ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 settembre 2022)tronca sul nascere conFerruzzi. Il giovane, da cui ci si aspetta molto in questo GF Vip 7, è venuto a scoprire, probabilmente in diretta, durante uno di quei filmati ironici che fanno vedere ai concorrenti, chesi stava davvero invaghendo di lui. Insomma, scherzi a parte, il ragazzo non ci è rimasto proprio benissimo. Le cose però si sono un po’ infuocate, intorno alle 3:30 del mattino. Ad un tratto,ha sbottato controFerruzzi che lo ha accusato di “avergliela fatta credere“. Ricordiamo che le persone sono in quella casa da soli tre giorni e incredibilmente ci sono già dinamiche di questo genere. Si può parlare di “invaghimento” dopo appena tre giorni? Sembra una follia ma è tutto vero. In effetti, nel corso ...

