Elezioni: Sala, 'in campagna elettorale teorie e promesse, ma serve una prova di maturità' (Di venerdì 23 settembre 2022) Milano, 23 set. (Adnkronos) - "In questa campagna elettorale si è parlato di cose teoriche, promesse. Noi siamo qui a dire che la questione centrale della nostra società è come gestire la trasformazione ambientale, così come quella digitale. In campagna elettorale non lo si è fatto. Allora c'è il diritto a incazzarsi, i ragazzi hanno ragione, siamo noi che dobbiamo essere chiamati a una prova di maturità". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo al festival 'Il verde e il blu', a Palazzo Reale di Milano. Proprio per questo, avverte Sala, "anche mettendo a rischio il consenso, come dovrebbero fare tutti i politici, io cercherò di andare avanti ed essere sempre incisivo, con il buonsenso di uno che governa la città ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Milano, 23 set. (Adnkronos) - "In questasi è parlato di cose teoriche,. Noi siamo qui a dire che la questione centrale della nostra società è come gestire la trasformazione ambientale, così come quella digitale. Innon lo si è fatto. Allora c'è il diritto a incazzarsi, i ragazzi hanno ragione, siamo noi che dobbiamo essere chiamati a unadi". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppeintervenendo al festival 'Il verde e il blu', a Palazzo Reale di Milano. Proprio per questo, avverte, "anche mettendo a rischio il consenso, come dovrebbero fare tutti i politici, io cercherò di andare avanti ed essere sempre incisivo, con il buonsenso di uno che governa la città ...

franco_sala : RT @elenatebano: Nei programmi dei partiti se si parla di legge 194 sull'#Aborto è per proporne 'la piena attuazione'. Ma dietro la stessa… - comunediandria : ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE, SALA STAMPA IN PREFETTURA - notizieloc : Andria: ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE, SALA STAMPA IN PREFETTURA – Comune di Andria - - franco_sala : Oggi sul #Corriere ottimo articolo del bravissimo giornalista e amico @GoffredoB . Dal leggere sicuramente. Complim… - LemboEttore : In una grande sala della sede ONU, che secondo alcuni sarebbe stata quasi vuota, Draghi ha usato toni che sembrano… -