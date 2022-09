Diagnosticava malattie inesistenti | falso medico si difende davanti al gip

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Non aveva mai conseguito la laurea in medicina ma da almeno una decina di anni si spacciava per. Per questo motivo Angelo Graziano, 33enne beneventano è indagato per lesioni aggravate, truffa aggravata e omicidio preterintezionale, ipotizzato per la morte di una donna di 54 anni. Nei guai è finito anche suo fratello per il quale è scattato l’obbligo di dimora per lesioni aggravate. Il 33enne questa mattina è comparso presso il Tribunale di Benevento e ha chiarito la sua posizione. “Volevo solo aiutare chi non stava bene a guarire ma non ho mai detto di essere”. E’ la linea difensiva netta e precisa che il presuntoGraziano, 33 anni di San Giorgio del Sannio – ai domiciliari da martedì scorso con l’accusa di lesioni aggravate, truffa aggravata e omicidio ...