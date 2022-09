Da Manolas fino a Fabian | l’addio al Napoli non ha portato fortuna ai calciatori

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il Presidente del, Aurelio De Laurentiis, nell’ultimo anno, ha effettuato una vera e propria rivoluzione che hamolti deisimbolo della squadra ad andare via dal club azzurro per trovarealtrove. La rivoluzione è iniziata già nel mercato di gennaio condi Kostas, il quale decise di tornare in L'articolo

zona_talento_ : ?? Kostas #Manolas lascia l’#Olympiacos e si trasferisce allo #Sharjah: contratto fino al 2024, con opzione per l’a… -

, laureatosi nello scorso giugno campione di Grecia col suo Olympiakos , ha sottoscritto un accordoal 30 giugno 2024. Il palmarès del centrale ellenico vanta anche una Coppa Italia ...... il difensore centrale ha salutato l' Olympiakos ed è pronto a firmare un contrattoal 2024, con opzione per un altro anno, con lo Sharjah Football Club . Nella sua nuova avventura,...Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nell'ultimo anno, ha effettuato una vera e propria rivoluzione.Napoli, il punto sugli infortunati in casa azzurra: i tempi di recupero per Politano, Demme, Rrahmani ed Osimhen Una brutta tegola, che non ci voleva. Non sono incoraggianti gli esami a cui si è sotto ...