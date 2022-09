Charlize Theron in bianco per Harper’s Bazaar USA (Di venerdì 23 settembre 2022) Charlize Theron è la star della copertina di Harper’s Bazaar USA del mese di ottobre 2022. Fotografata da Josh Olins, la protagonista di The Old Guard sfoggia un elegante abito bianco monospalla firmato Dior. Il look di classe dell’attrice sudafricana si completa con un raffinato anello Van Cleef & Arpels e scarpe décolleté Manolo Blank. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 settembre 2022)è la star della copertina diUSA del mese di ottobre 2022. Fotografata da Josh Olins, la protagonista di The Old Guard sfoggia un elegante abitomonospalla firmato Dior. Il look di classe dell’attrice sudafricana si completa con un raffinato anello Van Cleef & Arpels e scarpe décolleté Manolo Blank.

