Calendario Laver Cup 2022 oggi | orari partite | dove vederle in tv e streaming | quando gioca Federer

(Di venerdì 23 settembre 2022), venerdì 23 settembre, è tempo diCupdi tennis: alla O2 Arena di Londra si giocheranno quattro sfide, tre in singolare ed una in doppio. Sessione pomeridiana dalle ore 14.00 con Ruud-Sock e Tsitsipas-Schwartzman, sessione serale dalle 20.00 con Murray-de Minaur e/ Nadal – Sock / Tiafoe.ogni incontro vale 1 punto. Sarà possibile seguire tutti i match in diretta tv su Eurosport 1 (visibile anche su Sky al canale 210), mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player, discovery+, DAZN, Sky Go, Tim Vision, NOW. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match di doppio con Roger, all’ultimo incontro in carriera. PROGRAMMA 23 SETTEMBRECUPO2 Arena Dalle 14.00 ...