Berlusconi | “Putin voleva sostituire Zelensky con persone perbene

repubblica : Berlusconi: 'Putin voleva solo sostituire il governo di Zelensky con un governo di persone perbene' - GiovaQuez : Berlusconi: 'Putin è caduto in una situazione difficile e drammatica. Dico caduto perché si è trattata di una missi… - StefanoFeltri : Berlusconi: «Putin è stato spinto a invadere l’Ucraina per sostituire Zelensky con un governo di persone perbene» - graglietti : RT @MarcoFattorini: L’invasione dell’Ucraina secondo Berlusconi: «Putin è stato spinto dalla popolazione e dal suo partito a inventarsi l’o… - rionero11 : RT @PietroSalvatori: Dopo mesi di silenzio, Berlusconi getta la maschera su Putin 'Le delegazioni filorusse del Donbass gli hanno detto di… -

... che senza alcun contraddittorio si era scagliato contro Salvini,e Meloni, paventando ...in onda tutte le frasi del passato con le quali gli esponenti del centrodestra inneggiavano a...Che cosa gli è successo" Chiede Bruno Vespa a Silvio. "è caduto in una situazione difficile e drammatica", dice il leader di Forza Italia durante la puntata di Porta a Porta andata ...“Ne abbiamo da ricordare”. Così sui suoi profili social, l’ambasciata russa in Italia ironizza sul rapporto che i leader politici italiani hanno avuto con il presidente Putin. E per sottolinearlo ha p ...Il presidente di Forza Italia giustifica la Russia e aggiunge: «Hanno trovato una resistenza inaspettata». Commenta ancora: «Secondo me dovevano fermarsi intorno a Kiev». Ma ribadisce la linea atlanti ...