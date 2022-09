Aleix Espargarò, vuoi il Mondiale? Il compitino non basterà più (Di venerdì 23 settembre 2022) Aleix Espargarò, inaspettatamente, si trova a giocarsi il titolo Mondiale della MotoGP in queste battute finale di una stagione davvero illeggibile a livello di pronostici. Certo, l’Aprilia sembra essere meno performante di Ducati (Francesco Bagnaia) e Yamaha (Fabio Quartararo), ma il corridore spagnolo ha dimostrato che, seppur non salendo sul gradino più alto del podio, per lottare al vertice, soprattutto in un campionato così equilibrato, basta la costanza dei risultati. In questo, l’iberico, si è dimostrato essere il migliore della classe regina. Per vincere, però, non basterà più svolgere il “compitino”: il numero dodici di Noale dovrà prendersi qualche rischio spingendo un po’ di più. Le dichiarazioni di Aleix Espargarò Ecco le parole durante la conferenza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 settembre 2022), inaspettatamente, si trova a giocarsi il titolodella MotoGP in queste battute finale di una stagione davvero illeggibile a livello di pronostici. Certo, l’Aprilia sembra essere meno performante di Ducati (Francesco Bagnaia) e Yamaha (Fabio Quartararo), ma il corridore spagnolo ha dimostrato che, seppur non salendo sul gradino più alto del podio, per lottare al vertice, soprattutto in un campionato così equilibrato, basta la costanza dei risultati. In questo, l’iberico, si è dimostrato essere il migliore della classe regina. Per vincere, però, nonpiù svolgere il “”: il numero dodici di Noale dovrà prendersi qualche rischio spingendo un po’ di più. Le dichiarazioni diEcco le parole durante la conferenza ...

