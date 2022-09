FirenzePost : Zelensky: interviene all’Onu e detta 5 condizioni per la pace in Ucraina - 50_Cagliostro : a che ora interviene Zelensky? @Tg1Rai @tg2rai @Tg3web @TgLa7 -

... il presidente ucraino Volodymyrha chiesto alle Nazioni Unite di privare la Russia del ... Mosca, proteste in piazza contro la guerra: la poliziacon manganelli e arresta i ...Joesul discorso di Putin. Ha fatto 'minacce nucleari spericolate e irresponsabili', così all'... Le parole di' vorrebbe che l' annegasse nel sangue, ma anche nel sangue dei suoi ... Zelensky: interviene all’Onu e detta 5 condizioni per la pace in Ucraina Cinque condizioni per la pace, tra cui un tribunale speciale per "punire" i crimini della Russia. Sono quelle dettate dal presidente russo Volodymyr Zelensky, in un messaggio video all'Assemblea gener ...Vladimir Putin si sente come il topo in trappola nel suo incubo da ragazzo: solo, senza amici, con le bombe atomiche chiave tragica per farsi ascoltare ...