“Vecchio bavoso viscido”. GF Vip 7, Attilio Romita non se la tiene: “Quelle mani dappertutto” (Di giovedì 22 settembre 2022) Attilio Romita contro Giucas Casella. Volano parole grosse al GF Vip 7 tra il concorrente e l’ex partecipante. Ma cosa è successo e perché è avvenuto questo dissing così pesante? Le prima ad asfaltare il Vecchio cast sono state Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti. Le due hanno sparato a zero su Alex Belli e Soleil Sorge. Poco dopo è stata la volta di Attilio Romita. Lo storico volto del TG 1 ha duramente criticato Giucas Casella. Romita, parlando con Sara Manfuso, ha dato del ‘Vecchio bavoso’ per una doccia che Giucas ha fatto con Delia Duran e Lulù Selassié. Ha detto: “C’era Giucas Casella la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si strusciavano addosso. E c’era lui che allungava le mani su queste due ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 settembre 2022)contro Giucas Casella. Volano parole grosse al GF Vip 7 tra il concorrente e l’ex partecipante. Ma cosa è successo e perché è avvenuto questo dissing così pesante? Le prima ad asfaltare ilcast sono state Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti. Le due hanno sparato a zero su Alex Belli e Soleil Sorge. Poco dopo è stata la volta di. Lo storico volto del TG 1 ha duramente criticato Giucas Casella., parlando con Sara Manfuso, ha dato del ‘’ per una doccia che Giucas ha fatto con Delia Duran e Lulù Selassié. Ha detto: “C’era Giucas Casella la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si strusciavano addosso. E c’era lui che allungava lesu queste due ...

paolamainardii1 : RT @maledettotewpo: “UNA COSA VISCIDA BRUTTA DI QUESTO VECCHIO BAVOSO” PER FAVOREEE #gfvip - GraziaDeNicola1 : @VicolodelleNews No, vecchio bavoso no, ma che abbia fatto il finto rincoglionito si - VicolodelleNews : #gfvip Attilio Romita parla di Giucas Casella e gli dà del vecchio bavoso Secondo voi ha ragione? - CaterinaFranca1 : RT @blogtivvu: “Giucas Casella? Vecchio bavoso”: l’affondo di Attilio Romita al GF Vip (ma Sara critica lui) #gfvip - LuniVale : RT @maledettotewpo: “UNA COSA VISCIDA BRUTTA DI QUESTO VECCHIO BAVOSO” PER FAVOREEE #gfvip -