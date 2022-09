Ucraina | Cina | crisi allargata non è interesse delle parti

Agenzia_Ansa : La Cina invita le parti coinvolte nella crisi in Ucraina al cessate il fuoco e a impegnarsi con il dialogo e le con… - repubblica : Conflitto Russia-Ucraina, l'imbarazzo della Cina: 'L'escalation ci allontana dal Cremlino' - Brizioful : RT @PMastrolilli: La Cina ha appena detto al Consiglio di Sicurezza Onu che la sovranità ucraina deve essere rispettata, e la gestione del… - PirolaMartina : RT @PMastrolilli: La Cina ha appena detto al Consiglio di Sicurezza Onu che la sovranità ucraina deve essere rispettata, e la gestione del… - CapZamp : RT @PMastrolilli: La Cina ha appena detto al Consiglio di Sicurezza Onu che la sovranità ucraina deve essere rispettata, e la gestione del… -

L'ampliamento e il prolungamento della "crisi innon sono nell'interesse delle parti" e laauspica che "i focolai di guerra si plachino al più presto" con la ripresa dei colloqui di pace. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, ...Unica voce un po' dissonante è quella dellache invita al dialogo , ad una soluzione pacifica ... essenziale per rifornimento idrico e retrovia della Crimea ; dall'altra parte l'con sempre ...L'ampliamento e il prolungamento della "crisi in Ucraina non sono nell'interesse delle parti" e la Cina auspica che "i focolai di guerra si plachino al più presto" con la ripresa dei colloqui di pace.di Viviana Mazza Stati Uniti ed Europa preparano nuove sanzioni contro la Russia e nuove armi per l’Ucraina in risposta alla mobilitazione parziale ordinata da Vladimir Putin. Pechino non molla Mosca, ...