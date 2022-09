Sisma a Genova, due forti scosse: una di magnitudo 4.1, l'altra 2.7 (Di giovedì 22 settembre 2022) La terra è tremata in Liguria. Una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 15.39 con epicentro a 2 chilometri da Bargagli, entroterra a 11 chilometri da Genova. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Ingv di Roma. Ha avuto una profondità di 10 chilometri. Un altro terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto nella zona Davagna, sempre nel genovese. La sala operativa della Protezione civile regionale sta facendo tutte le verifiche del caso ed è in contatto con il Dipartimento nazionale.Non risultano danni a edificiDa un primissimo monitoraggio non risultano danni a edifici e persone. Sono comunque in corso tutti i contatti per gli approfondimenti. La prima scossa del Sisma è stato nitidamente percepito anche nel centro di Genova e in molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 settembre 2022) La terra è tremata in Liguria. Una scossa di4.1 è stata registrata alle 15.39 con epicentro a 2 chilometri da Bargagli, entroterra a 11 chilometri da. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Ingv di Roma. Ha avuto una profondità di 10 chilometri. Un altro terremoto di2.7 è avvenuto nella zona Davagna, sempre nel genovese. La sala operativa della Protezione civile regionale sta facendo tutte le verifiche del caso ed è in contatto con il Dipartimento nazionale.Non risultano danni a edificiDa un primissimo monitoraggio non risultano danni a edifici e persone. Sono comunque in corso tutti i contatti per gli approfondimenti. La prima scossa delè stato nitidamente percepito anche nel centro die in molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire ...

