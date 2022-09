Rifiuti, incendi, reddito di cittadinanza, ma anche le accuse di De Luca: l’intervista a Marco Intravaia (Di giovedì 22 settembre 2022) MONREALE – “Non c’è nessun rischio di deriva antidemocratica con la Meloni al governo. Fratelli d’Italia è un partito che ha saputo rimodernasi”. Marco Intravaia, presidente del consiglio comunale di Monreale, segretario particolare di Nello Musumeci, si è candidato all’Assemblea Regionale Siciliana con fratelli d’Italia, il partito dove è confluito “Diventerà Belllissima”. Gli scandali che in questo giorni hanno coinvolto alcuni esponenti del suo nuovo partito, che hanno mostrato forti simpatie e nostalgia per il fascismo, non lo preoccupano, né tantomeno gli avvertimenti di Enrico Letta su una deriva antidemocratica in Italia nel caso in cui alla guida del governo dovesse salire Giorgia Meloni”. “Oggi parlare di fascismo e di comunismo è fuori da ogni logica. La Meloni si è dimostrata leader serio, coerente, capace, in questi anni ha dimostrato di ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 22 settembre 2022) MONREALE – “Non c’è nessun rischio di deriva antidemocratica con la Meloni al governo. Fratelli d’Italia è un partito che ha saputo rimodernasi”., presidente del consiglio comunale di Monreale, segretario particolare di Nello Musumeci, si è candidato all’Assemblea Regionale Siciliana con fratelli d’Italia, il partito dove è confluito “Diventerà Belllissima”. Gli scandali che in questo giorni hanno coinvolto alcuni esponenti del suo nuovo partito, che hanno mostrato forti simpatie e nostalgia per il fascismo, non lo preoccupano, né tantomeno gli avvertimenti di Enrico Letta su una deriva antidemocratica in Italia nel caso in cui alla guida del governo dovesse salire Giorgia Meloni”. “Oggi parlare di fascismo e di comunismo è fuori da ogni logica. La Meloni si è dimostrata leader serio, coerente, capace, in questi anni ha dimostrato di ...

EdilclimaNews : Codice antincendio ???? Pubblicato il D.M. 26.7.2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli… - telodogratis : Incendi di rifiuti a Palermo, cataste di spazzatura in fiamme in diversi quartieri - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Incendi a Palermo, cumuli di rifiuti bruciati per strada - telodogratis : Catena di incendi ai rifiuti tra Palermo e provincia, i soliti fumi invadono l’aria - SkyTG24 : Incendi a Palermo, cumuli di rifiuti bruciati per strada -