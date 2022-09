"Regime fratellista". Saviano, la vergogna su Meloni e i poliziotti (Di giovedì 22 settembre 2022) Roberto Saviano non si smentisce mai. E quando si tratta di Giorgia Meloni i "buoni" diventano i contestatori che tentano di sfondare il cordone di polizia. Il riferimento dello scrittore è alla protesta avvenuta qualche giorno fa, quando un gruppo di dissidenti ha tentato di raggiungere il palco di Palermo dove la leader di Fratelli d'Italia stava tenendo un comizio. Qui, quelli che Saviano definisce "pacifici manifestanti" sono stati fermati dai poliziotti, o come spiega lui "manganellati". Con tanto di filmato, lo scrittore politicamente schierato scende in campo. E su Instagram commenta: "Ecco, iniziamo a vedere come sarà la gestione del dissenso sotto Regime fratellista". Poi ancora: "Meloni va a Palermo e pacifici manifestanti vengono circondati e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Robertonon si smentisce mai. E quando si tratta di Giorgiai "buoni" diventano i contestatori che tentano di sfondare il cordone di polizia. Il riferimento dello scrittore è alla protesta avvenuta qualche giorno fa, quando un gruppo di dissidenti ha tentato di raggiungere il palco di Palermo dove la leader di Fratelli d'Italia stava tenendo un comizio. Qui, quelli chedefinisce "pacifici manifestanti" sono stati fermati dai, o come spiega lui "manganellati". Con tanto di filmato, lo scrittore politicamente schierato scende in campo. E su Instagram commenta: "Ecco, iniziamo a vedere come sarà la gestione del dissenso sotto". Poi ancora: "va a Palermo e pacifici manifestanti vengono circondati e ...

