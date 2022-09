Ospedale di Palermo: Concorso per 24 Vari Profili Professionali (Di giovedì 22 settembre 2022) L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 24 Posti come Vari Profili Professionali. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso Si comunica che l'Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 947 del 5 agosto 2022, ha indetto selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato per la copertura dei seguenti posti di personale del comparto: tre posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di coadiutore amministrativo, categoria B, livello economico super (Bs); sette posti di personale assistente amministrativo, ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 22 settembre 2022) L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” diha indetto unPubblico per la ricerca di 24 Posti come. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSi comunica che l'Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di, con delibera n. 947 del 5 agosto 2022, ha indetto selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato per la copertura dei seguenti posti di personale del comparto: tre posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di coadiutore amministrativo, categoria B, livello economico super (Bs); sette posti di personale assistente amministrativo, ...

palermo24h : L’Asp chiude l’ospedale di Scilla per motivi di sicurezza - palermo24h : “Vandali e tossici al Blocco B dell’ospedale, vicenda insostenibile” - lacittanews : A Palermo un divorzio è finito in rissa, con quattro denunce e un viaggio in ospedale. A Palermo un divorzio è fi… - palermo24h : Enna, Ospedale Umberto I, nuovo ambulatorio dedicato alla fibrillazione atriale - palermo24h : Alex Zanardi torna a casa, dopo 76 giorni lascia l’ospedale -