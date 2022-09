Mina Settembre 2, Serena Rossi confessa "Non è finita del tutto.." (Di giovedì 22 settembre 2022) Serena Rossi confessa qualche anticipazione sulla seconda stagione di Mina Settembre. Cosa accadrà all'assistente sociale più famosa di tutte? Tra le serie tv più attese dell'autunno 2022 c'è indubbiamente il ritorno della seconda stagione di Mina Settembre. Protagonista l'inimitabile Serena Rossi che interpreta un'assistente sociale intenta a risolvere catastrofi e problemi dei suoi pazienti. Mina è una giovane donna che ha perso il papà e ha ereditato una verità amara. Circondata dalle sue amiche del cuore sposa Claudio per poi scoprire il suo tradimento. Col tempo incontra Domenico, affascinante ginecologo del consultorio e sarà costretta ad una scelta. Sul finale della prima stagione il pubblico attendeva la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 22 settembre 2022)qualche anticipazione sulla seconda stagione di. Cosa accadrà all'assistente sociale più famosa di tutte? Tra le serie tv più attese dell'autunno 2022 c'è indubbiamente il ritorno della seconda stagione di. Protagonista l'inimitabileche interpreta un'assistente sociale intenta a risolvere catastrofi e problemi dei suoi pazienti.è una giovane donna che ha perso il papà e ha ereditato una verità amara. Circondata dalle sue amiche del cuore sposa Claudio per poi scoprire il suo tradimento. Col tempo incontra Domenico, affascinante ginecologo del consultorio e sarà costretta ad una scelta. Sul finale della prima stagione il pubblico attendeva la ...

frances90813626 : @serenarossi_com ciao serena una donna che da molto al cinema tv e anche perche no al teatro spero che in questo 20… - allesword : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato Giuseppe Zeno in occasione della conferenza stampa di presentazione di #minasettembre2. Ecco cosa ci… - Smile_Giulia23 : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato Giuseppe Zeno in occasione della conferenza stampa di presentazione di #minasettembre2. Ecco cosa ci… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato Giuseppe Zeno in occasione della conferenza stampa di presentazione di #minasettembre2. Ecco c… - infoitcultura : Serena Rossi, 'torna Mina settembre, nulla è come sembra' -