Matteo Salvini, Ligabue lo diffida per Radiofreccia: ecco cosa è successo (Di giovedì 22 settembre 2022) Uno spot elettorale condiviso da Matteo Salvini ha provocato una lettera di diffida firmata da Luciano Ligabue, Stefano Accorsi e Domenico Procacci: ecco cosa è successo. Matteo Salvini nella bufera per uno spot elettorale della Lega che sfrutta un famoso monologo di Radiofreccia. Con lo spot è infatti arrivata la diffida firmata da Luciano Ligabue, Stefano Accorsi e Domenico Procacci, fondatore della Fandango. La voce che ritroviamo nel video dello spot proviene da Freccia interpretato da Stefano Accorsi, intento nel pronunciare alcune delle frasi più famose dell'intera pellicola, qui inserito in un contesto che si schiera contro il PD, per poi invitare a reagire con il voto il 25 ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 settembre 2022) Uno spot elettorale condiviso daha provocato una lettera difirmata da Luciano, Stefano Accorsi e Domenico Procacci:nella bufera per uno spot elettorale della Lega che sfrutta un famoso monologo di. Con lo spot è infatti arrivata lafirmata da Luciano, Stefano Accorsi e Domenico Procacci, fondatore della Fandango. La voce che ritroviamo nel video dello spot proviene da Freccia interpretato da Stefano Accorsi, intento nel pronunciare alcune delle frasi più famose dell'intera pellicola, qui inserito in un contesto che si schiera contro il PD, per poi invitare a reagire con il voto il 25 ...

PagellaPolitica : Oggi, intervistato dal Sole 24 Ore, Matteo Salvini dice che tagliare le tasse porta «sempre» un recupero dell’evasi… - LegaSalvini : ++ ELEZIONI, LA LEGA CHIUDE CON LA “MARATONA SALVINI”: NASCE LA PIÙ GRANDE PIAZZA VIRTUALE ITALIANA ++ Una maraton… - Mov5Stelle : “Chiudi tutto”. “Apri tutto”. “Putin? Uno dei migliori uomini di governo che ci siano sulla faccia della Terra”. I… - gaetan_gaetan : RT @Mov5Stelle: Perché non aiutare chi soffre? Perché non combattere le narcomafie? Chiedetelo a Giorgia Meloni o a Matteo Salvini... https… - Nadia_02101968 : RT @_xenio_: ?? Matteo #Salvini in #PiazzaDelPopolo a #Roma (22/09/022). -