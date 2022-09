(Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set – A volte, anche nelle guerre più cruente, ci sono momenti in cui prevale la diplomazia e quanto accaduto ieri sera rappresenta uno di questi attimi di incontro. Parliamo del più rilevantedidi guerradelin Ucraina. Stando a quanto riferito dal governo di Kiev, la Russia ha liberato 215di guerra “tra cui gli eroi distal”, ovvero i difensori dell’ultima roccaforte ucraina di Mariupol, l’acciaieria a lungo assediata dalle truppe di Mosca. L’esercito russo annunciò la presa distal il 21 maggio scorso, diffondendo il video della resa degli ultimi combattenti ucraini che si trovavano ancora all’interno dell’acciaieria. Dunque tra le persone rilasciate da Mosca vi sono diversi combattenti del ...

L'Ucraina ha annunciato lo scambio con la Russia di 215 prigionieri militari, tra cui gli strenui difensori dell'acciaieria di Mariupol. Mosca ha lierato 225 prigionieri ucraini, in cambio di 56 uomini, tra i quali compare l'loigarca filorusso Viktor Medvedchuk, amico di Putin.