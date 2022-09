La Traslazione di San Matteo | Festa dei Columbri

(Di giovedì 22 settembre 2022) Dall’Etiopia alla Britannia, fino alla Lucania, le spoglie arrivarono nella città campana. Un corteo incon trofei di fiori, “” sparsi con preghiere e onori. Il Presule Bernardo lo portò sulle spalle, giunse nel duomo fra l’emozione della gente. Nella Cripta barocca la Manna e le Reliquie, Sanil suo popolo benedice. Di Orlando Santoro Uno degli episodi che la storiografia medievale ci ha tramandato, tra la storia e la leggenda, con una ricchezza di particolari e di significati religiosi e politici, è il rinvenimento delle reliquie di Sanapostolo ed evangelista, avvenuto nel 954 in una località della Lucania, che i racconti dell’epoca non specificano esattamente, ma che studi posteriori hanno permesso di identificare con l’antica Velia romana (prima deposizione) e nella località “ad duo ...

