La sigaretta elettronica può essere di aiuto per togliersi il vizio del fumo (Di giovedì 22 settembre 2022) Per chi vuole smettere definitivamente di fumare, ma non sa quale possa essere il metodo migliore e, al tempo stesso, trovasse difficile rinunciare ad un piccolo piacere come quello di una sigaretta, la soluzione migliore potrebbe essere quella di passare alla sigaretta elettronica. Non a caso, alcuni paesi, come la Francia e la Gran Bretagna, hanno scelto proprio la sigaretta elettronica come elemento basilare nelle campagne di sensibilizzazione nei confronti dei danni provocati dal fumo. La sigaretta elettronica, inoltre, offre un'esperienza del tutto unica e originale: basti pensare alla grande varietà di prodotti come questi aromi da svapo online su Terpy, uno degli store italiani più noti del settore.

