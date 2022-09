Juve, Chiesa verso il recupero: la data del possibile rientro (Di giovedì 22 settembre 2022) TORINO - Domani saranno passati nove mesi esatti dall'intervento. E Federico Chiesa non è ancora pronto. La rincorsa del talento bianconero continua, ma l'appuntamento con il ritorno in campo è ancora ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 settembre 2022) TORINO - Domani saranno passati nove mesi esatti dall'intervento. E Federiconon è ancora pronto. La rincorsa del talento bianconero continua, ma l'appuntamento con il ritorno in campo è ancora ...

